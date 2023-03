Deplasare ca favorită CSM Petrolul Ploiesti deschide, astazi, etapa a 6-a a Grupei 11-18 a Ligii Nationale de Baschet Masculin cu prilejul ultimei partide din seria de 4 consecutive pe care o disputa in deplasare, de data aceasta la Focsani. Lidera a clasamentului grupei, formatia noastra este favorita pe terenul echipei de pe locul al 5-lea si vizeaza o noua victorie pentru a-si asigura, la finalul acestei faze, din care mai sunt trei etape, o pozitie favorabila in perspectiva play-out-ului. Dupa consumarea ultimelor trei runde, imperecherea din play-out va fi 11-18, 12-17, 13-16 si 14-15, cu trei meciuri din cinci… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

