- Polițiștii din Moinești au luat masura reținerii pentru 24 de ore, a unui barbat de 50 de ani, din localitate, banuit de comiterea infracțiunilor de conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului și fara permis. La data de 13 ianuarie a.c., in jurul orei 19:30, un echipaj de poliție rutiera din…

- La data de 15 ianuarie a.c., in jurul orei 18:00, polițiștii Sectiei 8 Poliție Rurala Buhoci, au depistat in trafic, un barbat de 62 de ani, din comuna Ungureni, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 252 F, in interiorul localitatii, cu o alcoolemie de 1,10 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conducatorul…

- Un barbat in varsta de 31 de ani a fost retinut, marti, de politisti dupa ce a fost urmarit pentru ca a ignorat semnalele de oprire si ulterior a fost blocat pe un teren agricol, oamenii legii constatand ca acesta a incercat sa fuga deoarece s-a urcat la volan fara a avea permis de conducere. Potrivit…

- Miercuri, 7 decembrie 2022, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au identificat și reținut un barbat de 35 de ani, din comuna Mihalț, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul a fost condamnat, de Judecatoria Blaj, la executarea unei pedepse privative de libertate…

- Barbat din Mihalț, cu mandat de executare pentru conducere fara permis, reținut de polițiștii din Alba. A fost depus la Penitenciarul Aiud Barbat din Mihalț, cu mandat de executare pentru conducere fara permis, reținut de polițiștii din Alba. A fost depus la Penitenciarul Aiud La data de 7 decembrie…

- La data de 18 noiembrie a.c., o patrula de poliție din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Traian a depistat in trafic, pe raza comunei Rosiori, un autoturism al carui conducator auto de 26 de ani, avea o alcoolemie de 0,82 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatului i s-a inmanat dovada de retinere a…

- La data de 09 noiembrie a.c, in jurul orei 20:00, un echipaj de politie rutiera din cadrul Biroului Rutier Bacau, au depistat in flagrant delict, un tanar de 29 de ani, din comuna Margineni, in timp ce conducea un autoturism pe strada Rozelor din municipiul Bacau. In urma verificarilor efectuate in…

- La data de 09 noiembrie a.c., o patrula de poliție din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Podu Turcului au procedat la oprirea pe drumul comunal din Stanisesti, a unui autoturism condus de un barbat de 36 de ani, din localitate, care avea o alcoolemie de 0.93 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul…