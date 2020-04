Dennis Şerban, stabilit la Valencia, despre situaţia din Spania. "Nu mai au loc să pună cadavrele, e un dezastru!" Dennis Serban a povestit pentru GSP in tara care a luat locul Italiei si a devenit cel mai afectat stat european de coronavirus. "E foarte grav ce se petrece. E un dezastru. Uite si acum, ma uit pe geam, e pustiu, e ca in filmele alea in care vine apocalipsa, nu e nicio diferenta. Trec doar masini de politie si ambulantele. In farmacii nu mai sunt (n.r. - masti de protectie), dar poti comanda online. Fii-mea a comandat zilele trecute, nu mi s-au parut scumpe, am platit vreo 18 euro parca, pe vreo 20 de masti. Problema lor e alta acum. Nu mai au locuri suficiente pentru depozitarea cadavrelor.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

