- Dennis Man, 22 de ani, a fost prezentat oficial de echipa italiana Parma, informeaza Gazeta Sporturilor . FCSB va primi 11.000.000 de euro, intr-o singura tranșa. Fotbalistul roman a parafat un contract valabil pana la 30 iunie 2015 și va incasa un salariu anual de 900.000 de euro. Transferul a fost…

- Atacantul roman Dennis Man s-a transferat, vineri, de la FCSB la echipa italiana de fotbal Parma, cu care a semnat un contract valabil pana la data de 30 iunie 2025, a anuntat clubul din Serie A. Suma platita pentru Man (22 ani), care a efectuat joi vizita medicala, ar fi de 13 milioane de euro, la…

- Valentin Mihaila (20 de ani) a marcat primul sau gol in tricoul Parmei, in meciul pierdut cu Lazio, scor 2-1, in Coppa Italia, iar antrenorul echipei Roberto D'Aversa (45 de ani) l-a felicitat: ”Are un potențial enorm”. Presa peninsulara l-a declarat cel mai bun jucator al Parmei in duelul pierdut din…

- Valentin Mihaila ar putea sa mai aiba un coleg roman la Parma pana la finele lunii. Echipa ajunsa pe penultimul loc in Serie A e disperata sa-și intareasca atacul și a intensificat tratativele pentru a-l transfera pe Dennis Man (22 de ani) de la FCSB. ...

- Mijlocașul bulgar Antoni Ivanov (25 de ani, 1.70 metri) nu a reușit sa se impuna la Universitatea Craiova nici in turul campionatului acesta și a fost imprumutat astazi. El va merge pana la vara la FC Voluntari, dar are și opțiunea de a continua la gruparea ilfoveana. Antoni Ivanov ar putea fi coleg…

- ​Echipa italiana de fotbal Parma l-a demis joi pe antrenorul Fabio Liverani, la mai putin de sase luni de la numirea sa în functie, din cauza rezultatelor nesatisfacatoare înregistrate de la debutul acestui sezon, informeaza Agerpres.Liverani semnase pe 28 august un contract pe doi ani…

- CHIȘINAU, 27 dec – Sputnik. Pentru Benevento urmeaza o serie din trei meciuri in doar șapte zile, cu doua dintre cele patru favorite la titlu in opinia jucatorului de 30 de ani. © Photo : Facebook / Benevento CalcioVideo: Echipa lui Artur Ionița a reușit surpriza in meciul cu Juventus”La…