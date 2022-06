Stiri pe aceeasi tema

- Elena Șerban a fost injunghiata și lasata sa moara, in Italia, romanca de 32 de ani a fost injunghiata in aprilie 2021, in apartamentul pe care il inchiriase in Aosta. La un an de la crima, criminalul Falloni a primit detenție pe viața.Judecatoria Aosta l-a condamnat la detenție pe viața pe italianul…

- A plecat intr-o vacanța de vis cu partenerul ei de viața, insa nici nu a banuit ca nu se va mai intoarce cu bine acasa. Este povestea unei femei, nascuta in Romania, care s-a stins din viața in Thailanda, dupa ce a incercat sa iși faca mai multe fotografii langa o celebra cascada, important punct de…

- Barbatul a plecat cu masina in urmarirea celui care iii lovise fratele cu o baioneta, iar cand l-a observat pe trotuar, a accelerat pana la 80 km/h si l-a lovit in plin cu autovehiculul. Victima a suferit un traumatism cranio-cerebral sever.

- Orsolya Gaal, o mama din New York, a murit, dupa ce a fost injunghiata de 60 de ori. Oamenii legii nu au descoperit cine este responsabil de crima. Soțul femeii a primit un mesaj șocant de la persoana care a comis oribila fapta. Vecinii victimei se tem sa iasa din case, mai ales pentru ca vinovatul…

- Denisa are 16 ani și avea singura grija de frațiorii ei dupa ce au ramas cu toții singuri. Mama lor a ajuns in stare grava la spital dupa ce soțul a injunghiat-o. Aproape un an de zile a stat femeia in spital. Tatal celor 9 copii a fost condamnat la inchisoare pentru 10 ani.Pe cei cinci frațiori ii…

- In 2011, o scriitoare americana a redactat eseul ”Cum sa-ți omori soțul”, iar in 2018, soțul ei a fost ucis prin impușcare. Acum, femeia este acuzata ca și-a omorat partenerul de viața și va fi judecata in curand.