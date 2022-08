Denis Mihai, vice-campion mondial!

Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Ghelber a devenit campioana europeana la aruncarea ciocanului, dupa ce a participat la Campionatul European de la Munchen. Este prima medalie de aur la Europene pentru Romania dupa 20 de ani.

- Delegația Romaniei la Campionatele Europene de atletism in aer liber de la Munchen (Germania) cuprinde și patru sportivi legitmați la cluburi din județul nostru: aruncatoarea de ciocan Bianca Ghelber (SCM Bacau), aruncatorul de disc Alin Firfirica, saritorul in lungime Gabriel Bitan și participantul…