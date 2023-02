Stiri pe aceeasi tema

- Avem dovada ca Arabella Iordanescu este o femeie care se descurca in orice situație, iar fotbalistul Edward Iordanescu poate sa fie mandru in orice moment cu o așa soție. In plina zi, paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” soției fotbalistului și…

- La aproape doi ani de la separarea de fosta soție, Steliano Filip iubește din nou. Fotbalistul și-a refacut viața, iar acesta a publicat primele imagini cu noua partenera. In exclusivitate pentru Spynews.ro, Steliano Filip face singurele declarații despre relație.

- Gicu Grozav a decis ca este momentul perfect pentru a se bucura de o ieșire in oraș cu partenera lui de viața, Sorina, motiv pentru care cei doi au mers la un mall din Capitala. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele celor doi și i-au surprins in ipostaze…

- Nicușor Bancu este cunoscut pentru activitatea sa de pe terenul de fotbal, dar in afara lui este un tata și un soț cat se poate de implicat, daca judecam dupa imaginile surprinse de paparazzii SpyNews.ro. Capitanul Universitații Craiova nu cere ajutorul soției chiar daca situația se complica puțin.

- Jean de la Craiova și Paula Iordache sunt impreuna de 27 de ani, insa, cantarețul și-a ținut soția departe de ochii curioșilor de-alungul anilor. A fost discret cu viața personala, dar acum, acesta a facut declarații interesante despre mama copiilor sai. „Singur pentru ca familia mea este intr-o direcție,…

- Laurentiu Duta, care a cunoscut celebritatea cu trupa 3 Sud Est, isi tine familia departe de ochii curiosilor. De data aceasta, cantaretul a tinut sa faca publica o urare de ziua sotiei sale. Laurentiu Duta a spus ca formeaza un cuplu cu partenera lui de viata inca de cand erau amandoi doar niste elevi…

- Laurențiu Corbu știe cum sa iși rasfețe soția! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc ca fotbalistul este partenerul perfect pe care și l-ar dori orice femeie. Iata cum se comporta sportivul cu cea alaturi de care traiește o frumoasa…

- Romanii nu prea le vad cu ochi buni pe soțiile de fotbaliști. Cred ca toate duc o viața de vis pentru ca soții lor au niște salarii mari, insa nu este deloc așa. Soția lui Florentin Petre, fost fotbalist al generației de AUR a facut declarații incredibile despre viața pe care a dus-o alaturi de […]…