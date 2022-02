Stiri pe aceeasi tema

- Protestul actual al transportatorilor din capitala canadiana a „scapat de sub control”, a declarat primarul din Ottawa, care a anuntat starea de urgenta, centrul orasului fiind blocat de opozantii masurilor anti-Covid. Protestatarii, care au ajuns pentru prima data in capitala pe 29 ianuarie, si-au…

- Primarul din Ottawa considera ca situatia este „scapata de sub control” in orasul Ottawa, paralizat de mai mult de o saptamana de opozantii masurilor sanitare, și a declarat duminica „stare de urgenta” in capitala canadiana. Protestele, care au debutat la Ottawa sambata, 29 ianuarie, s-au extins in…

- Mai mult de o saptamâna orașul canadian Ottawa este paralizat de opozantii masurilor sanitare, autoritațile au declarat „stare de urgenta” iar politia a înasprit tonul fata de manifestanti. Protestele, care au debutat la Ottawa sâmbata, 29 ianuarie, s-au extins…

- Primarul capitalei canadiene Ottawa, Jim Watson, a declarat „stare de urgența” pentru a putea gestiona situația fara precent provocata de camionagii care au blocat orașul pentru a protesta impotriva mandatului care ii obliga sa se vaccineze impotriva Covid-19, relateaza Reuters . „Protestul reflecta…

- Protestul actual al transportatorilor din capitala canadiana a „scapat de sub control”, a declarat primarul din Ottawa, care a anuntat starea de urgenta, centrul orasului fiind blocat de opozantii masurilor anti-Covid. Protestatarii, care au ajuns pentru prima data in capitala pe 29 ianuarie, si-au…

- Primarul orasului Ottawa, Jim Watson, considera ca situația protestelor este scapata de sub control și a declarat situație de urgența in capitala Canadei. Protestele, care au inceput la Ottawa sambata, 29 ianuarie, s-au extins in alte orase mari canadiene in weekend, in timp ce zeci de camioane si protestatari…

- Primarul orasului Ottawa, Jim Watson, considerand situatia „scapata de sub control” in localitatea paralizata de peste o saptamana de opozantii masurilor sanitare, a declarat duminica „stare de urgenta” in capitala Canadei, iar politia s-a inasprit tonul impotriva manifestantilor, noteaza AFP. Protestele,…

- Freedom Convoy” a inceput ca o miscare impotriva certificatului Covid de trecere a frontierei pentru transportatori, dar a devenit o voce puternica impotriva masurilor sanitare impuse de guvernul condus de prim-ministrul Justin Trudeau. Protestatarii au blocat centrul Ottawa in ultimele opt zile, unii…