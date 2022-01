Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege menit sa impuna sanctiuni entitatilor responsabile de gazoductul Nord Stream 2 care leaga Rusia de Germania si pe care Statele Unite îl denunta, a esuat joi în Senatul american, scrie AFP. De ani de zile, acest gazoduct controversat i-a divizat pe occidentali,…

- Un proiect de lege menit sa impuna sanctiuni entitatilor responsabile de gazoductul Nord Stream 2 care leaga Rusia de Germania si pe care Statele Unite il denunta, a esuat joi in Senatul american, scrie AFP preluat de agerpres. De ani de zile, aceasta gazoduct controversat i-a divizat pe occidentali,…

- Congresmeni democrati din Senatul SUA au prezentat miercuri un proiect legislativ ce cuprinde sanctiuni dure impotriva Rusiei, daca aceasta va recurge o ofensiva militara contra Ucrainei, transmite Reuters. Masurile propuse, sprijinite si de presedintele Joe Biden, cuprind sanctiuni impotriva…

- Prezența forțelor ruse in apropierea graniței cu Ucraina și langa Marea Neagra a starnit ingrijorarea autoritaților romane, a relatat Digi 24. Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a declarat luni, 10 ianuarie, ca este nevoie de o detensionare rapida a situației. „Exista o ingrijorare legitima din partea…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi…

- Statele Unite vor finanta proiecte care includ echipament de supraveghere si monitorizare pentru a consolida frontierele Ucrainei cu Rusia si Belarus, pe fondul tensionarii continue a relatiilor cu Moscova, a anuntat marti politia de frontiera ucraineana, potrivit Reuters. Este vorba despre…

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit marti extinderea infrastructurii militare a NATO in Ucraina drept "o linie rosie" pe care el spera sa nu fie depasita, exprimandu-si in acelasi timp ingrijorarea cu privire la exercitiile militare care au loc langa granitele Rusiei, informeaza Reuters, relateaza…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a reiterat sâmbata ca SUA sunt „serios preocupate” de actiunile si declaratiile Rusiei fata de Ucraina, unde tensiunile sunt în crestere, relateaza AFP, Reuters si Agerpres.„Avem serioase preocupari cu privire la activitatile…