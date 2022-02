Stiri pe aceeasi tema

- Declinul democratiei a continuat la nivel global in anul 2021, potrivit Indexului Democratiei realizat de Economist Intelligence Unit, transmite joi dpa. Conform studiului intocmit anual de grupul The Economist, 45,7% dintre locuitorii planetei traiau intr-o forma de democratie in 2021, comparativ…

- Germania este noul lider al clasamentului pe medalii la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, la finalul zilei de miercuri, dupa cele doua titluri obtinute la combinata nordica si la sanie, in proba de dublu, informeaza Agerpres. Germania are 5 medalii de aur si 3 de argint, fiind urmata…

- Italienii Stefania Constantini si Amos Mosaner sunt neinvinsi dupa patru meciuri in concursul de dublu mixt la curling, in urma meciurilor jucate vineri la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, informeaza Agerpres. Italia a intrecut Norvegia cu 11-8 si Cehia cu 10-2 in partidele de vineri.Canada,…

- Un caz de Covid-19 a fost confirmat in delegația Romaniei de la Jocurile Olimpice de iarna, organizate in China, la Beijing. Cu doua zile inaintea startului oficial al Jocurilor Olimpice de iarna, in delegația Romaniei a fost confirmat un caz de coronavirus. Conform unui comunicat oficial, persoana…

- Primele competitii oficiale din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing se vor desfasura miercuri 2 februarie, desi ceremonia de deschidere e programata vineri 4 februarie. Curlingul este sportul care va da startul Jocurilor Olimpice de iarna 2022, cu proba de dublu mixt, care propune miercuri…

- China, Rusia si Iranul vor incepe vineri exercitii navale comune, a declarat un oficial pentru relatiile publice ale armatei iraniene agentiei ISNA, preluata joi de Reuters. Manevrele denumite "2022 Marine Security Belt" vor se vor desfasura in nordul Oceanului Indian. Este al treilea exercitiu de…

- Mai multe companii si-au suspendat operatiunile dintr-unul dintre cele mai mari si mai dinamice centre de productie din China, Zhejiang, in conditiile in care autoritatile isi accelereaza eforturile de a aduce sub control un focar de coronavirus. Rezultatul este oprirea unei parți din productia…

- De joi pana duminica, la Lillehammer, in Norvegia, au loc un șir de concursuri din Wolrd Series, in cadrul carora se obțin puncte care sa duca la prezența la viitoarea ediție a Jocurilor Olimpice de Iarna, programate la Beijing, China. Dupa ce in priemel doua zile, in proba feminina de monobob, Georgeta…