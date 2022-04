Stiri pe aceeasi tema

- „Trebuie sa intarim relația cu Ungaria”, a declarat Kelemen Hunor, președintele UDMR. El a facut aceasta declarație la postul Digi 24, rugat sa comenteze victoria in alegeri a partidului Fidesz, condus de premierul Orban. „A caștigat și a caștigat convingator”, a punctat Kelemen Hunor despre victoria…

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR, afirma ca ar fi neconstitutionala gruparea localelor cu alegerile parlamentare in 2024, luata in calcul de PSD si PNL. „Sunt cel putin doua probleme. In primul rand una de constitutionalitate si de agenda. Nu pot fi comasate alegerile europarlamentare cu alte alegeri.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine ca ar fi neconstitutionala comasarea localelor cu alegerile parlamentare, in 2024, luata in calcul de PSD si PNL. Afirmatiile presedintelui UDMR au fost facute in cadrul emisiunii Talk News, de la Profit News.

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, respinge comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare din anul 2024 și spune ca aceasta idee este una ”greșita”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- France24 face referire la alegerile legislative care vor avea loc duminica in Ungaria. Razboiul din Ucraina este “ghimpele din coasta lui Viktor Orban in ajunul alegerilor legislative”, opineaza media franceza. France24 arata ca “in Ungaria, razboiul din Ucraina a intrat ca subiect principal in campania…

- „In patru zile de razboi au murit 352 ucraineni, iar 1.684 au fost raniti", a declarat duminica seara Lyudmila Denisova, comisarul pentru Drepturile Omului al Parlamentului de la Kiev.Cel puțin 14 dintre cei uciși sunt copii. La randul sau, Ministerul rus al Apararii a recunoscut in premiera duminica…

- Un al doilea tur de scrutin se profileaza in urma alegerilor prezidentiale din Costa Rica, in timp ce niciun invingator clar nu a aparut in urma numararii voturilor duminica seara, relateaza DPA. Cu toate acestea, cel putin 40% din voturi sunt necesare pentru a evita un al doilea tur in aprilie. Figueres,…

- Camera inferioara a parlamentului din Austria va supune la vot joi obligativitatea vaccinarii impotriva COVID-19. Vaccinarea anti-coronavirus ar putea deveni obligatorie in Austria incepand cu luna februarie. In afara de reprezentantii formatiunilor componente ale coalitiei guvernamentale – Partidul…