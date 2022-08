Stiri pe aceeasi tema

- Iulian-Vasile Popescu a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Unul dintre baronii PD cu mare greutate este și acum la butoanele politicii romanești, chiar daca nu mai iese in fața, și controleaza din umbra unul dintre ministerele cheie ale cabinetului Ciuca. Numirea lui Sebastian Burduja ca ministru al Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii a suprins oarecum pe…

- Romania intentioneaza sa plateasca, pana la sfarsitul anului, datoriile restante la Agentia Spatiala Europeana (ESA), afirma reprezentantii Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii intr-un comunicat de presa transmis vineri. n acest sens, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii anunta…

- Romania are datorii de peste o suta de milioane de euro catre Agenția Spațiala Europeana, pe care promite sa le plateasca. Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii din Romania a facut un anunț in acest sens. Ministerul a elaborat un proiect de Hotarare de Guvern privind plata integrala a contributiei…

- Florin Citu a admis, marti, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca este firesc ca in cazul rotatiei premierilor, in 2023, presedintele partidului, Nicolae Ciuca, sa preia sefia Senatului. Intrebat daca si-ar dori functia de ministru al Finantelor, care va fi a PNL anul viitor, el a spus…

- Europarlamentarul Dan Motreanu a fost ales, vineri, de Consiliul National al PNL, in functia de prim-vicepresedinte in domeniul strategiilor politice, ministrul de Interne, Lucian Bode, in functia de secretar general al partidului, iar senatorul Virgil Guran in cea de vicepresedinte in domeniul apararii…

- Florin Citu susține ca din aprilie este posibil sa fie reduse cheltuielile de investitii, ceea ce ar reduce perspectiva de crestere economica. „Avem un cadru fiscal, bugetar, pe care l-am aprobat la inceputul anului, cu un deficit de 5,8%. Daca vom depasi acest deficit, va spun, va garantez ca inflatia…

- Proiectul Ro-NET, de creare e unei infrastructuri de telecomunicații, a mai facut un pas. Lotul 3, regiunea de sud-est a Romaniei, a fost finalizat. Este al treilea lot dintr-un total de șapte finalizat pana acum. Proiectul Ro-NET este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul…