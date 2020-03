Stiri pe aceeasi tema

- Situație critica la Spitalul CFR, din Timișoara. Mai multe asistente și infirmiere și-au dat demisia, dupa ce unitatea militara a fost desemnata conform planului alb sa fie in linia 2 in tratarea bolnavilor coronavirus.Intr-o interveție la Realitatea PLUS, primarul Nicolae Robu a declarat ca asistentele…

- Universitațile din Timișoara se pregatesc sa ajute in cazul in care pandemia de coronavirus va produce mai mulți pacienți decat capacitatea spitalelor. De altfel, Romania a intrat, aseara, in scenariul patru dupa ce numarul de infectați cu virusul COVID 19 a trecut de 2.000 de persoane. Rectorul…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența din Deva a dispus intrarea in carantina a Secției de Oncologie dupa ce cadre medicale au fost depistate pozitiv la testul COVID-19.Sectia de Oncologie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Deva a intrat miercuri in carantina, dupa ce unele cadre medicale din…

- UPDATE: Inca un caz de coronavirus a fost inregistrat la Spitalul Universitar din București. Din fericire, de aceasta data cadrele medicale s-au protejat pentru ca au suspectat inca de la inceput ca ar putea fi vorba de o infectare cu coronavirus.Un pacient de la Spitalul Universitar, confirmat cu covid-19.Noaptea…

- Grija pentru comunitate este esențiala in vremurile dificile prin care trecem acum. Suntem alaturi de toate cadrele medicale de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, care, pana in acest moment, au reușit performanța de a vindeca cel mai mare numar de pacienți infectați cu virusul COVID-19 din țara.…

- In urma testelor realizate la Timișoara au fost descoperite șase noi cazuri de coronavirus. Este vorba de șase femei – trei cadre medicale și trei paciente care au intrat in contact cu o femeie de 26 de ani din Hunedoara care nu a respectat izolarea. Tanara care are coronavirus și acume este internata…

- Joi dupa amiaza, prin serviciul de urgența 112, a fost solicitata intervenția ambulanței in zona Tipografilor din Timișoara, unde o femeie acuza febra mare și stare de rau. Pacienta se intorsese recent de la Bergamo din Italia și se afla in izolare la domiciliu, fiind suspectata de o contaminare cu…