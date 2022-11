Stiri pe aceeasi tema

Cativa agenti ai serviciilor de informatii franceze au fost arestati in Iran in legatura cu protestele din aceasta tara, a declarat ministrul de interne, Ahmad Vahidi, miercuri la televiziunea de stat de la Teheran, transmite Reuters, conform Agerpres.

Apare funcția multi-device la WhatsApp. In curand vor putea fi conectate pana la 4 telefoane sau tablete cu același numar de telefon.

Grupul auto german Mercedes-Benz Group AG a decis sa faca un pariu important pe proiectele de parcuri de centrale eoliene, in ideea de a putea sa isi deruleze operatiunile fara intrerupere in contextul in care Europa se confrunta cu o criza energetica, transmite Bloomberg.

Trei persoane au fost ranite cu lovituri de cutit in centrul Londrei, in timpul unui posibil furt, joi, iar membri ai serviciilor de securitate au intervenit la fata locului, scrie presa engleza, potrivit news.ro.

Siria sprijina eforturile Rusiei care vizeaza stabilirea pacii in Donbas, poziția Damascului in toate problemele internaționale fiind identica cu cea a Rusiei, a declarat, marți, ministrul sirian de externe și pe problemele emigranților, Faisal Mekdad, potrivit agenției TASS, scrie Rador.

O prezentatoare vedeta de leleviziune, Olga Skabeieva, a declarat intr-un talk-show, raspunzandu-i unui deputat, ca Rusia ar fi trebuit sa bombardeze nuclear Regatul Unit in timpul funeraliilor defunctei regine Elizabeth a II-a, relateaza Yahoo News, potrivit news.ro.

Deputatul Daniel Florea si-a dat demisia din grupul parlamentar al PSD si va activa ca parlamentar neafiliat.

Presedintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukasenko, principalul aliat al Rusiei, care a invadat in urma cu sase luni Ucraina, a adresat miercuri un mesaj de felicitare poporului ucrainean cu prilejul Zilei Independentei acestui stat, a anuntat serviciul sau de presa, transmite AFP, scrie AGERPRES.