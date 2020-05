Delia revine cu o triplă surpriză pentru fanii ei Pe 31 mai Delia ar fi trebuit sa susțina un concert premiera, un spectacol drive in, in care fanii trebuiau sa vada spectacolul din mașini. Dar iata ca deși i s-a anulat acest spectacol, solista și noua ei echipa n-au stat degeaba, facand repede un alt proiect la care iși invita deja fanii care sunt... Read More Post-ul Delia revine cu o tripla surpriza pentru fanii ei apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

