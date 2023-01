Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 6 din Capitala, Ciprian Ciucu, a anunțat primiele masuri, dupa ce o femeie a fost ucisa de caini in timp ce facea sport in aer liber. „Noi nu vom fugi de atribuții, vom cere și asuma altele in plus”, a anunțat edilul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ipoteza șocanta in cazul femeii ucise de caini in București. Un barbat care locuiește in zona Lacul Morii spune ca pe acolo nu circula maidanezi și ca alergatoarea ar fi fost sfașiata de caini de lupta, lasați liberi de oameni care locuiesc in zona. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- PSD solicita o ancheta extinsa pentru stabilirea și sancționarea celor responsabili de moartea femeii ucise de caini in zona Parcului Morii din București. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ana Oroș, in varsta de 43 de ani, a fost ucisa de caini in București, pe Lacul Morii. Specialiștii au finalizat autopsia femeii și arata ca aceasta a murit, dupa ce i-a fost rupta artera femurala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O femeie a fost ucisa de caini, in București, in anul 2023! Este realitatea din capitala Romaniei intr-un oraș in care apa calda și caldura au devenit un lux sub conducerea lui Nicușor Dan. Salubritatea este și ea precara in anumite sectoare, iar bucureștenii nu protesteaza in niciun fel. Fii…

- Ana Maita, o cunoscuta activista, cere demisia lui Nicușor Dan, dupa ce o femeie, mama unui copil, a fost ucisa de caini, in București, in zona Lacului Morii. Ana Oroș a scapat cu viața in aprilie anul trecut, cand, in acceași zona, o alta haita de caini a desfigurat-o. Fii la curent cu cele…

- Edilul Sectorului 1 Clotilde Armand i-a indemnat pe primarii din Bucuresti, in contextul cazului femeii ucise de caini in timp ce iesise la alergat in zona Lacul Morii, sa lase politica deoparte si sa se gandeasca cu totii la o noua lege a Capitalei pentru ca astfel de tragedii sa nu se mai repete.…

- O femeie care alerga pe marginea Lacului Morii din Sectoruyl 6 al Capitalei a fost atacata de zeci de maidanezi și ucisa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…