Delgaz Grid a investit peste 3,2 milioane de lei într-un sistem nou de radio-comunicaţii operative "Proiectul de imbunatatire a sistemelor de comunicatii operative a demarat in 2018, fiind absolut necesar in zonele unde sunt prezente instalatii electrice, dar unde nu ajunge semnalul de telefonie mobila sau in situatiile in care retelele de telefonie nu sunt functionale. Noul sistem de radio-comunicatii implementat de Delgaz Grid cuprinde 63 de repetoare (amplificatoare de semnal), asigurand comunicatiile operative in zonele unde sunt elemente ale sistemului de distributie electricitate", precizeaza compania. Aproximativ 500 de statii emisie-receptie creeaza reteaua prin care dispecerii energetici…

