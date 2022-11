Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul roman Istvan Kovacs a fost desemnat al patrulea oficial la meciul dintre echipele Uruguayului si Coreei de ud, care va avea loc joi 24 noiembrie, in Grupa H a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, pe Education City Stadium din Doha (ora 15:00), transmite EFE, potrivit Agerpres. Fii…

- Istvan Kovacs a fost delegat din nou la Campionatul Mondial din Qatar, dupa ce a fost arbitru de rezerva la meciul de deschidere dintre Qatar și Ecuador. Romanul va fi implicat și in meciul Uruguay - Coreea de Sud.

- Dupa ce a fost arbitru de rezerva la Qatar - Ecuador 0-2, meciul de deschidere al CM 2022, Istvan Kovacs a fost delegat și la Uruguay - Coreea de Sud. Gazeta Sporturilor este, exceptand TVR-ul, singura instituție media din Romania care trimite 4 jurnaliști la turneul final din QatarOvidiu Ioanițoaia,…

- Istvan Kovacs este singurul arbitru roman care va conduce meciuri la Campionatul Mondial de Fotbal 2022. A fost rezerva la partida de deschidere in care s-au infruntat Qatar și Ecuador și a caștigat 2.500 de dolari. In total va primi un salariu 70.000 de dolari, bani pentru care in SuperLiga din Romania…

- Anglia și Iran se intalnesc in prima etapa din grupele Campionatului Mondial, in grupa B. Partida este programata de la ora 15.00 și va fi transmisa in direct de TVR 1, dar va putea fi urmarita și pe www.playtech.ro și www.playsport.ro. In prima partida de la acest turneu final, Ecuador a invins Qatar…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2022 a inceput cu o festivitate de deschidere fastuoasa, iar in primul meci s-au infruntat Qatar și Ecuador. Playsport.ro are un trimis special la aceasta competiție. Justin Gafiuc a transmis fotografii și imagini inedite pe care fanii nu au putut sa le vada in transmisiunea…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2022 incepe astazi de la ora 18.00, iar in primul meci se vor infrunta țara gazda, Qatar, și Ecuador, in grupa A, din care mai fac parte Senegal și Olanda. Partida va fi transmisa in direct de postul de televiziune TVR 1 și va putea fi urmarita și pe site-urile www.playtech.ro…

- Jurnaliștii spanioli relateaza despre „haos și circ” in cantonamentul Portugaliei din Qatar, in prima zi de pregatire inainte de Campionatul Mondial. Portugalia face parte din grupa H la Campionatul Mondial, alaturi de Ghana, Uruguay și Coreea de Sud. Campioana europeana din 2016 va debuta la turneul…