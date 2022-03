Dejeanul Ioan Dorin Rus se întoarce la concursul de cultură generală ”Câștigă România!” In cadrul ediției a X-a, dejeanul Dorin Ioan Rus, in varsta de 52 de ani, se intoarce la emisiunea ”Caștiga Romania!”. ”DORIN IOAN RUS ne-a lasat o foarte buna impresie in ultima ediție a sezonului trecut. Se intoarce astazi in concurs cu mai puține emoții, dar la fel de hotarat sa raspunda corect la cat mai multe intrebari. S-a nascut in Dej, loc de care-l leaga multe amintiri frumoase și oameni dragi, deși a devenit bucureștean de mai bine de 30 de ani. Este consilier și a reprezentat Romania timp de 7 ani in 5 misiuni internaționale de menținere a pacii sub egida O.N.U. și U.E., activand in… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

- Deși locuiește la București de 30 de ani, Ioan Dorin Rus este clujean originar din Dej și caștigatorul ediției din 23 decembrie a binecunoscutului show de cultura generala prezentat de Virgil Ianțu,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un barbat in varsta de 52 de ani, din Dej, a caștigat, in urma cu doua zile, emisiunea ”Caștiga Romania!”. Ioan Dorin Rus s-a nascut in Dej, fiind absolvent al Colegiului Național ”Andrei Mureșanu” – promoția 1987 (clasa a XII-a C – profil chimie). Ioan – care este de profesie consilier – locuiește…