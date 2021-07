Definitivat la Iaşi: trei din patru cadre didactice au promovat Cadrele didactice care au sustinut definitivatul au trebuit sa obtina medii mai mari sau egale cu 8. Astfel, au fost declarati promovati, inainte de inregistrarea si solutionarea eventualelor contestatii, 317 candidati cu medii intre 8 si 10, media fiind calculata ca medie ponderata a notelor obtinute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisa. Astfel, testarea scrisa a contat in proportie de 70- la media finala, 20- inspectia la clasa, iar 10- portofoliul. La p (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procentul de promovare din sesiunea 2021 in județul Alba (medii mai mari sau egale cu 8), inregistrat in urma desfașurarii probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare in invațamantul preuniversitar, este 76,61%, in creștere cu 7,31%, comparativ cu anul trecut (69,3%). Rezultatele…

- Miercuri, 21 iulie, va avea loc proba scrisa din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate in invațamantul preuniversitar, sesiunea 2021. Proba va incepe la ora 9:00, in 5 de centre de concurs, cu respectarea tuturor masurilor igienico-sanitare,…

- Cadrele didactice din Dolj care au sustinut examene de grad pot solicita la Inspectoratul Scolar judetean Dolj decontarea cheltuielilor. Pot depune cereri pentru decontarea acestor cheltuieli, profesorii care au sustinut examene de grad in ultimii trei ani. La nivelul ISJ Dolj s-au inregistrat deja…

- Examenul s a desfasurat la Constanta intr un singur centru de examen Scoala Gimnaziala nr. 24 Ion Jalea Constanta.Ministerul Educatiei a publicat subiectele si baremele de corectare primite miercuri de candidatii care au sustinut miercuri proba scrisa la examenul de definitivat 2021.Subiectele si baremele…

- La Spitalul Sfantul Spiridon din Iași sunt amanate zilnic intervenții chirurgicale și ortopedice din cauza ca nu exista suficient sange in unitatea medicala pentru a li se asigura pacienților o transfuzie. Prin urmare, pacienților li se aduce la cunoștința aproape zilnic ca li se vor amana operațiile.Nu…

- Sapte absolventi de liceu din judetul Iasi au obtinut media 10 la probele examenului de Bacalaureat, judetul inregistrand o rata de promovare de 78% inainte de contestatii, fapt care il plaseaza pe pozitia a doua pe tara. ‘La nivelul judetului Iasi, rata cumulata de promovare, inainte de contestatii,…

- In urma contestațiilor, proporția candidaților cu medii mai mari sau egale cu 5 la Evaluarea Naționala 2021 este de 76,90% (94.629 de candidați), in creștere cu 0,10% (103 candidați) fața de rezultatele inițiale (76,80%), a informat Ministerul Educației.Primele rezultate la Evaluarea Naționala 2021…

- Maria Marici, o tanara in varsta de 19 ani, din Radauți, a intrat in coma profunda pe 9 aprilie, dupa ce i s-a facut rau. Tanara era studenta la Facultatea de Medicina Dentara din Iași. Cadrele medicale de la Spitalul de Neurochirurgie nu i-au oferit foarte multe șanse de supraviețuire, dupa ce au identificat…