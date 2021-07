Stiri pe aceeasi tema

- Un deficit bugetar sub nivelul de 8% in anul 2021 va fi destul de greu de atins, in conditiile politicii fiscale si a cheltuielilor publice neschimbate, spune Mihai Chipirliu, CFA, Risk Director Euler Hermes...

- Anul trecut, dupa primele cinci luni, deficitul bugetar era de 3,68% din PIB."Acest rezultat a fost realizat in conditiile in care in perioada ianuarie-mai 2021 cheltuielile de investitii au fost cu 3,88 miliarde de lei mai mari fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar platile cu caracter exceptional…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a Romaniei a fost de 3,070 miliarde de euro, in primele doua luni din acest an, mai mare cu 455,9 milioane de euro decat cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 29 februarie 2020, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri.…