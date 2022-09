DEEALYN chinese cuisine restaurantul in care savoarea bucatariei chinezești se impletește armonios cu bucataria romaneasca Gusturi autentice, de neuitat Ce-i drept, oferta restaurantelor din Bacau este una destul de variata, pe gusturi, și cel mai important pentru majoritatea cetațenilor, dupa preț. Interesant este ca am gasit in oraș un altfel de restaurant, care imbina perfect toate doleanțele: și […] Articolul DEEALYN chinese cuisine apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

