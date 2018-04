Stiri pe aceeasi tema

- Cincizeci de usi vechi salvate din legendarul Hotel Chelsea din New York, frecventat de mari nume ale lumii artistice precum Leonard Cohen, Janis Joplin, Andy Warhol, Jimi Hendrix, Bob Dylan si Madonna, au fost vandute la licitatie cu peste 500.000 de dolari, relateaza AFP. …

- Taburete din faimosul bar Hemingway, o cada din secolul al XIX-lea si o harpa se numara printre cele aproximativ 10.000 de decoratiuni si obiecte de mobilier din Ritz Paris care vor fi scoase la licitatie incepand de marti de Artcurial, o cunoscuta casa de licitatii al carei sediu general s-a transformat…

- Doua schelete de dinozaur din Jurassic au fost adjudecate, miercuri, contra unei sume de peste 1,4 milioane de euro fiecare, depasind cu mult valoarea estimata initial, in cadrul unei licitatii desfasurata la Hotel Drouot din Paris, relateaza AFP. Scheletul de Allosaurus a fost vandut…

- Un car in stil roman, un ceas din aur Rolex, o curea din piele si o vioara veche de 128 de ani care i-au apartinut actorului australian Russell Crowe au fost adjudecate intr-o licitatie. Vanzarile totale s-au ridicat la peste 2,8 milioane de dolari, informeaza Reuters.

- Tranzactia prin care statul a vandut, in urma unei licitatii cu un singur participant, trei complexe de rachete antiaeriene unei companii dubioase, „S-Profit", cu sediul in Marea Britanie, dar cu radacini si activitati de milioane de USD in Ucraina, a fost finalizata tacit, in vara anului 2017, cand…

- Un vas extrem de rar din perioada dinastiei chineze Qing, evaluat la peste 25 de milioane de dolari, e scos la licitatie la Hong Kong. Daca estimarile expertilor se confirma, vanzarea va stabili un nou record in domeniul ceramicii chineze.

- Autoritatile din Targu Jiu vor organiza o noua licitatie pentru cei care doresc sa foloseasca noua hala de langa Piata Centrala. La prima licitatie nu s-a prezentat nimeni. Astfel, vor fi realizate demersurile necesare pentru organizarea unei noi licitatii prin ...

- Potrivit reglementarilor actuiale in vigoare, institutiile pot incredinta direct achizitii daca valoarea acestora este de sub 132.519 lei (produse si servicii), si sub 441.730 lei (lucrari). Analizand toate cele peste 5.000 de achizitii directe, „Ziarul de Iasi" a intocmit un top al primelor 10 firme,…