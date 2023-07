Decontul eliminării facilităților din construcții: 5.000.000.000 de euro/an pierdere și 50.000 de angajați afară Intenția Guvernului de a elimina facilitațile fiscale pentru salariile lucratorilor din construcții va arunca in aer acest domeniu vital al economiei romaneaști, iar impactul financiar va fi unul uriaș pentru bugetul de stat. 70% din angajații din construcții au salariul lunar minim de 4.000 lei brut Federația Patronatelor Societaților din Construcții, condusa de catre Cristian Erbașu, a prezentat recent Guvernului un document exploziv privind impactul eliminarii facilitaților fiscale pentru salariile lucratorilor din construcții. Potrivit Federației Patronatelor Societaților din Construcții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

