Declaratii de avere: Adrian Constantin Stancu, director adjunct al Capitaniei Zonale Constanta, din cadrul Autoritatii Navale Romane (DOCUMENTE)

Stiri pe aceeasi tema

- In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese alelui George Dorel Popa, directorul Directiei Juridice, Reglementari si Resurse Umane a Autoritatii Navale Romane, incepand cu data de 2 august 2021, fost sef al Serviciului de Informatii si Protectie Interna Constanta, fost sef…

- Potrivit CV ului, din 2019 este directorul general ANR Timp de un an, intre 2016 si 2017, a fost expert colaborator la CERONAV Alaturi de sotie, are mai multe bunuri mobile si imobile Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor…

- Pe site ul Consiluilui Judetean Constanta sunt incarcate declaratiile de avere si de interese din luna martie 2021 si, respectiv, luna noiembrie 2021, in luna iunie 2022, Mariana Cioanu completand declaratiile in calitate de auditor intern la "Oras Navodarildquo;. In Sectiunea Documente puteti consulta…

- bull; Marian Crusoveanu este deputat PNL de Constanta.bull; In declaratia de avere depusa in 2022, Marian Crusoveanu a mentionat ca, impreuna cu familia, detine, printre altele, cinci terenuri, o casa de locuit, bijuterii din aur si pietre pretioase, ceasuri, obiecte din arta si bronz, conturi curente…

- Potrivit datelor oficiale, familia Lilianei Dragomir, sef Sectie la Directia Regtionala de Drumuri si Poduri Constanta Sectia autostrazi, detine trei autoturisme. Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante institutii publice din judetul…

- Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante institutii publice din judetul Constanta si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie pe cel al Agentiei Nationale de Integritate. In editia de astazi,…

- Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie pe cel al Agentiei Nationale de Integritate.In editia de astazi, prezentam…

- Conform declaratiei de avere completata la data de 10 iunie 2022, detine doua terenuri intravilane Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site…