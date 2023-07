Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT anunța ca 24 de persoane au fost retinute, iar alte doua au fost plasate sub control judiciar, dupa perchezitiile la centrele pentru persoane vulnerabile de langa București. La doar cațiva kilometri de București, peste o suta de persoane – cei mai mulți varstnici, aflați in situații vulnerabile,…

- Cantareața britanica Adele a condamnat, intr-o declarație facuta publicului prezent la un spectacol ținut la Caesars Palace, Las Vegas, obiceiul pe care il au unii fani care arunca cu diverse lucruri catre artiștii aflați pe scena, informeaza The Guardian. Adele le-a spus fanilor sai ca „i-ar ucide”…

- Un consilier al ministrului Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse, Gabriela Firea, are calitatea de martor in dosarul deschis de DIICOT pentru infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane, fals in declaratii, fals intelectual, fals material in inscrisuri oficiale…

- Constantin Boscodeala, fost primar al municipiului Buzau, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat ca, in calitate de edil, ar fi dispus plata a peste 3,3 milioane de lei de la bugetul local catre doua cluburi sportive care nu indeplineau conditiile legale…

- In urma perchezițiilor domiciliare de ieri au fost identificate și ridicate, in vederea continuarii cercetarilor, 10 telefoane mobile, 3 laptopuri, 1 token, 1 card bancar, 14.650 euro, mostre de materiale – țesaturi textile, precum și mai multe inscrisuri cu valoare probatorie. Potrivit polițiștilor…

- Mike Tyson, 56 de ani, e de parere ca drogurile ii ajuta pe sportivi. Considerat unul dintre cele mai mari pugiliști din istorie, Tyson susține ca i-ar fi placut sa consume substanțe interzise in timpul carierei. Mike Tyson: „Psihedelicele te ajuta” „Psihedelicele te ajuta, iți permit sa accesezi taramul…

- O declarație absolut halucinanta a fost facuta ieri de președinta Senatului, Alina Gorghiu, intr-o emisiune la Prima News, aceasta recunoscand cu seninatate, ba chiar cu incantare, ca președintele Klaus Iohannis a deturnat rezultatul alegerilor din 2020, incredințâ ...