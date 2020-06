Stiri pe aceeasi tema

- Alte 119 de noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost raportate marți in Romania, bilanțul ajungand la 19.517. Numarul pacienților vindecați, de la inceputul epidemiei, este de 13.526, potrivit datelor furnizate de Grupul de comunicare Strategica.

- Stare de alerta in Romania! Șase persoane care s-au stins din viața din cauza noului coronavirus au fost declarate de doua ori de Grupul de Comunicare Strategica. In acest context, autoritațile au luat masuri și au oferit un comunicat oficial, reușind sa clarifice situația!

- Decizia autoritaților britanice de a permite ca 180 de muncitori agricoli din Romania sa fie primiți in Marea Britanie fara sa fie testați pentru Covid-19 a starnit furie, susține publicația The Sun. Mai mulți membri ai Cabinetului susțin ca aceștia nu trebuiau primiți in țara. In ciuda explicațiilor…

- „Urmatoarea mișcare era sa faca inca o runda de plasmafereza. Dar nu știu… Suntem legați de maini și de picioare, ce-o vrea Dumnezeu, pentru ca nu avem incredere sa plecam nicaieri. E boala autoimuna. Si e greu cand te uiți la om și nu știi cum sa il ajuți. Boala asta nu este deloc ușoara. Are dureri.”,…

- Siena Vușcan are o voce extraordinara și a facut senzație vinerea trecuta la "Romanii au talent", unde Andra a apasat butonul Golden Buzz și a trimis-o direct in semifinale. Deși locuiește de cațiva ani in China, fetița și-a prelungit vacanța la bunici din cauza pandemiei de Covid-19.Siena Vușcan are…

- Romania are suficiente teste, spitalele nu sunt blocate, iar numarul infectarilor cu Covid-19 se afla intr-o creștere ușoara, progresiva. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, da asigurari ca țara noastra ține sub control pandemia de coronvirus, prin masurile de prevenție impuse de autoritați, dar și prin…

- Aproximativ jumatate dintre romanii intervievati se asteapta ca economia Romaniei sa revina la normal dupa un an de la incheierea starii de urgenta, iar dupa aceasta perioada mai mult de doua treimi (69%) isi doresc sa mearga la mare sau la munte, arata un studiu realizat de agentia de comunicare…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu i-a taxat dur pe romanii care nu respecta izolarea, carantinarea și celelalte reguli impuse de autoritați in timpul starii de urgența din Romania. „Vad ca iau masuri restrictive noi, se vor lua de catre Guvern, dar pana atunci eu aș propune o masura restrictiva: toți…