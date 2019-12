Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a obtinut venituri de peste 560.000 de lei din activitatea de avocat, reiese din declaratia sa de avere postata pe site-ul Guvernului. Conform sursei citate, Predoiu a obtinut, in urma activitatii desfasurate in cadrul "Societatii Civile de Avocati Stoian Predoiu", suma de 561.605 lei. De asemenea, el a obtinut, in ultimul an fiscal, venituri din indemnizatia parlamentara in valoare de 118.107 lei. Catalin Predoiu detine trei conturi bancare - doua insumand 28.458 de lei si unul de 743 de euro. El are, potrivit declaratiei de avere, ceasuri, obiecte de arta,…