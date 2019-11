Declarația zilei 1 noiembrie 2019 „La intersecția drumurilor județene de la Orașeni pentru ca pe acestea circul cel mai des și la Vorona s-au facut marcaje pentru treceri de pietoni. Aceste treceri de pietoni sunt intre șanț și ... Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

Sursa articol si foto: botosaneanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Sunt mama a 7 copii și de aproape un an ma macina o boala grea. Tumora maligna col uterin, nu mai am putere sa merg in continuare la spitale pentru tratamente pentru ca e foarte scump, trebuie s ...

- Primaria Ramnicu Valcea a raspuns cererilor venite din partea locuitorilor si in colaborare cu Sectia Drumuri Nationale Valcea a trasat si marcat corespunzator doua treceri de pietoni: pe strada Stolniceni – DN 64, la intersectia cu aleea Nuci, pe strada Cazanesti – DN 67, la intersectia cu strazile…

- Presedintele PLUS, europarlamentarul Dacian Ciolos, este convins ca Dan Barna va castiga alegerile prezidentiale, iar in eventualitatea in care liderul USR nu va ajunge presedinte al Romaniei, atat PLUS, cat si USR vor avea de castigat."Am venit cu un candidat pentru alegerile prezidentiale…

- „Avem incredere ca toți parlamentarii Romaniei, senatori și deputați, vor fi ințelepți și votul pe care-l vor da saptamana viitoare, joi, va fi unul cu mult respect fața de toți locuitorii ...

- Neatenția șoferilor in apropierea zonelor de traversare a strazii marcate pentru pietoni a dus la producerea a doua accidente, soldate cu victime. Doi pietoni care traversau regulamentar strada pe marcajul zebra au fost raniți și au ajuns la spital, pentru ingrijiri medicale.O prima accidentare a ...

- „Vom avea nevoie de orice fel de suport, asta inseamna multa aparatura. Nu solicitam aparatura pentru ca avem nevoie de mobilier frumos ci pentru ca chiar avem nevoie. De multe ori secție de ...

- „Spun frumosul nostru oraș pentru ca este un oraș frumos și a putut sa devina frumos și datorita faptului ca in Botoșani au intrat in timp peste 100 și ceva de milioane de euro, fonduri europene ...

- „Nu știu ce voci sunt din interior dar daca sunt tot acelea care au incercat sa destabilizeze prin demagogie și ura inainte de alegerile interne, cel mai probabil puși de alte partide, atunci nu sunt ...