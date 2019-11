Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca studiul de fezabilitate al caii ferate care face legatura intre Gara de Nord si Aeroportul "Henri Coanda" ar fi trebuit sa tina cont de traseul posibil, pentru a nu se mai ajunge la un litigiu in instanta, asa cum este in prezent. "In zona transporturilor…

- Tronsonul de cațiva kilometri trebuia sa fie gata inainte de meciurile de la EURO 2020. Contestatarii proiectului, in frunte cu omul de afaceri Ion Țiriac, au obținut in prima instanța oprirea imediata a lucrarilor. Și daca nu s-ar fi intamplat acest lucru, specialiștii susțin ca termenul final de…

- Calea ferata Otopeni-Gara "va fi gata cu o saptamana inainte de CE 2020" Constantin Axinia, directorul general al CFR S.A. Foto: Angelo Brezoianu/ Agerpres RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (3 septembrie, ora 8:31) - Realizator: Ieri au început oficial lucrarile la legatura feroviara dintre Gara…