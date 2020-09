Decizii importante, adoptate în ședința Consiliului Județean Luni, 31 august 2020, pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Valcea au fost inscrise 27 de puncte. 453.000 lei pentru reparația CT-ului Printre deciziile cele mai importante adoptate in ședința se afla alocarea sumei de 453.000 lei pentru reparația capitala a Computerului Tomograf de la Spitalul Județean de Urgența Valcea. Necesitatea reparației Computerului Tomograf este vitala pentru buna desfașurare a activitații spitalului, intrucat aparatul asigura efectuarea de investigații rapide și precise pentru toți pacienții de la UPU, din ambulatoriu și secțiile spitalului, fiind… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol: realitateavalceana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Valcea (CJ Valcea), Constantin Radulescu, a anunțat azi ca au fost alocate fonduri substanțiale pentru reparația capitala a Computerului Tomograf de la Spitalul Județean de Urgența Valcea. Bani au fost alocați și pentru DGASPC Valcea, in vederea intocmirii studiilor…

- In ședința ordinara de vineri, 31 iulie 2020, la propunerea președintelui Constantin Radulescu, consilierii județeni au aprobat alocarea unor sume, din excedentul bugetului local, pentru buna funcționare a activitații, atat a Spitalului Județean de Urgența Valcea, cat și a DGASPC Valcea. Astfel, pentru…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate in cadrul ședinței Guvernului Romaniei din 16 iulie 2020. Miniștrii au discutat 8 OUG, dar 5 au fost in prima lectura, iar 3 au fost adoptate.I. PROIECTE DE ACTE NORMATIVE IN ANALIZA 1. ORDONANȚA DE URGENȚA privind unele…

- COMUNICAT DE PRESA “Din pacate, la ora actuala, nu avem nicio reglementare clara și nici bani alocați, din partea Guvernului, pentru cheltuielile cu cazarea și hrana angajaților DGASPC Valcea. Din cauza faptului ca se intarzie sa se ia o decizie in acest sens, am hotarat sa convoc, de indata, o ședința…

- Direcția de Sanatate Publica Valcea a solicitat unitaților sanitare din rețeaua COVID-19 revenirea la capacitatea anterioara de preluare a eventualelor cazuri pozitive, ca urmare a creșterii numarului de cazuri de persoane confirmate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 in județ. Mai multe focare cu numar…

- Prefectul George Lazar i-a cerut public, marti, ministrului Sanatatii sa urgenteze desemnarea Spitalului din Targu Neamt ca spital-suport COVID-19, iar Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Piatra-Neamt sa redevina spital clinic.Prefectul de Neamt a declarat, intr-o conferinta de presa, ca toate…

- Inca 6 argeseni au murit de COVID. Numarul celor infecati cu coronavirus a ajuns la 1016. Instituția Prefectului Argeș informeaza ca situația epidemiologica din județ, conform datelor DSP, se prezinta dupa cum urmeaza: -persoane aflate in carantina: 1; -persoane aflate in izolare (ancheta epidemiologica):…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vrancea (DGASPC) are in derulare un proiect de investiții privind construirea a șapte locuințe protejate și reabilitarea unor centre existente in localitațile Odobești, Panciu și Dumbraveni. Astfel, DGASPC a scos la licitație proiectul de…