- Primul buzoian – de altfel și primul roman – condamnat cu executare intr-un dosar de zadarnicire a combaterii bolilor risca sa ajunga dupa gratii. Dosarul in care acesta a primit un an de inchisoare cu executare a avut joi primul termen la Curtea de Apel Ploiești, insa judecatorii au fost nevoiți sa…

- Primul roman condamnat pentru terorism l-a dat in judecata pe Klaus Iohannis.Dragoș Ciupercescu, romanul condamnat la 18 ani de inchisoare dupa ce a detonat o grenada defensiva in curtea liceului Jean Monnet din Capitala și a ranit cinci copii, spune ca a fost nedreptațit de masurile restrictive din…

- Barbatul le cere judecatorilor sa il reabiliteze, adica sa ii ștearga din cazier condamnarea. El a primit 18 ani de inchisoare pentru fapte de terorism, insa a fost eliberat intre timp, in anul 2016. Magistrații au considerat ca poate parasi penitenciarul, prin uramre l-au eliberat condiționat. Va reamintim…

- Medicul Gheorghe Burnei, de la Spitalul „Marie Curie” din Capitala, a fost condamnat definitiv la 2 ani și 6 luni cu suspendare de Curtea de Apel București, in dosarul in care a fost trimis in judecata pentru luare de mita. In prima instanța, el fusese condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare.…

- Medicul Gheorghe Burnei de la Spitalul „Marie Curie” din Capitala a fost condamnat definitiv la 2 ani și 6 luni de inchisoare cu suspendare, a decis Curtea de Apel București, potrivit portalului instanțelor de judecata, a informat G4Media . Instanța l-a achitat, insa pentru acuzația de primire de foloase…

- Medicul Gheorghe Burnei de la Spitalul „Marie Curie” din Capitala a fost condamnat definitiv la 2 ani și 6 luni de inchisoare cu suspendare, a decis Curtea de Apel București, arata portalul instanțelor de judecata.Judecatorii l-au achitat pentru acuzația de primire de foloase necuvenite și i-au redus…

- Cei șapte polițiști de la Secția 16 de poliție din Capitala ar fi incercat influențarea anchetei de tortura și lipsire de libertate in mod nelegal ce s-a declanșat in cazul lor. Aceștia au incercat in mod constant, chiar și in sala de judecata sa iși puna in acord declarațiile ce urmau a…

- Curtea de Apel București a dat o sentința definitiva in ampla ancheta a Direcției Naționale Anticorupție ce-l viza pe latifundiarul ialomițean Ștefan Poienaru-Agrofam. Dupa aproape 7 ani de la debutul cercetarilor, magistrații din Capitala au decis ca Poienaru sa ajunga la inchisoare. El a fost condamnat…