Veste proasta pentru Liviu Dragnea: Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, luni, contestatia in anulare a fostului presedinte PSD, la condamnarea sa in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Instanta a decis ca inadmisibila o contestatie in care Liviu Dragnea solicita anularea condamnarii de trei ani si șase luni de inchisoare in […]