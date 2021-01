Stiri pe aceeasi tema

- Prima persoana vaccinata in Romania in cadrul campaniei care a inceput duminica este o asistenta medicala de la Institutul ”Matei Bals” din Capitala, membra a echipei care a preluat primul pacient cu COVID din Romania..Campania de vaccinare anti-COVID se desfasoara in doua spitale din Bucuresti si…

- Liderul PLUS Bucuresti, consilierul municipal Vlad Voiculescu, transmite ca a acceptat desemnarea sa de catre USR PLUS pentru pozitia de ministru al Sanatatii cu convingerea ca din aceasta functie poate servi cel mai bine interesul romanilor in acest moment critic. "Am acceptat desemnarea…

- Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, ii acuza pe Ludovic Orban si Nicusor Dan de "inșelaciune pe fața, sarlatanie politica si inducere in eroare a cetațenilor". "Mereu spun ca nu pot, nu au cum și blocheaza tot! Au promis ca vor veni bani de la Ministerul de Finanțe, investiții de la…

- A fost nevoie de o noua tragedie ca autoritațile sa decida reforma din sistemul de sanatate romanesc. Dupa drama de la Piatra Neamț, Ludovic Orban și Nicușor Dan, noul primar al Capitalei, au facut inspecții prin spitalele din București. La finalul zilei cei doi au anunțat concluziile. Au mai murit…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat ca autoritațile fac eforturi pentru ca toți cei care folosesc transportul public din București sa fie in siguranța. El a anunțat aplicarea unor chestionare șoferilor și vatmanilor pentru identificarea situației din teren.

- Endava Romania, compania de software britanica prezenta pe piața locala cu 7 centre de livrare, a anunțat ca este in cautare de candidați pentru peste 90 de posturi deschise in luna noiembrie. Oportunitațile de munca sunt distribuite in toate orașele in care compania are deschise centre: Brașov, București,…

- Cincisprezece fotografii colorizate digital, care surprind imagini din Bucuresti, Brasov, Constanta, Cluj-Napoca de la sfarsitul secolului al XIX-lea si din primele trei decenii ale secolului al XX-lea, vor fi prezentate, in fiecare zi de marti si de joi, pe pagina de Facebook si pe contul oficial…

- Premiera, azi, 14 octombrie: Un spectacol de teatru extraordinar, intitulat „Celule de Baza” și inspirat de povești reale, culese din Telciu, despre familii și migrații poate fi urmarit chiar asta-seara, in cadrul unui eveniment online organizat de Casa Tranzit din Cluj. O echipa de artisti din Bucuresti…