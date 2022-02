Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a respins miercuri recursul formulat de Polonia si Ungaria impotriva noului mecanism care permite UE sa taie fondurile europene pentru tarile membre care incalca drepturile si libertatile democratice. Condiționarea fondurilor europene de respectarea statului de…

- Uniunea Europeana duce „un razboi sfant, un jihad” sub sloganul statului de drept, a declarat politicianul nationalist de dreapta sambata, in fata sustinatorilor din Budapesta, scrie DPA. In același discurs, Viktor Orban a facut o aluzie la posibilitatea ca tara sa sa paraseasca Uniunea Europeana. El…

- Romania calca pe urmele Poloniei atunci cand vine vorba de contestarea suprematiei legislatiei UE, potrivit comisarului pentru justitie Didier Reynder, informeaza Financial Times, relateaza Mediafax. Polonia se afla intr-un confict deschis cu Bruxelles. Executivul Uniunii Europene va cere…

- Trei asociatii ale magistratilor atrag atenția ca Romania risca o procedura de infringement si sanctiuni financiare „severe” daca nu se conformeaza hotararii Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) potrivit careia judecatorii nationali au puterea de a lasa neaplicata o decizie a Curtii Constitutionale,…

- Sorin Ovidiu Vintu vine cu previziuni sumbre pentru 2022. ”George Simion este un laș. Prabușirea burselor din prima parte a anului viitor. Și ultima – Curtea Europeana de Justiție.”, este mesajul transmis alaturi de declarațiile sale, pe contul personal de Facebook. „Am trei subiecte pe ziua…

- Fostul vicepresedinte al ANAF Serban Pop a fost retrimis in judecata de DNA in dosarul in care este acuzat de luare de mita, dupa ce ar pretins 5 milioane de euro unui om de afaceri pentru a aproba o solutie fiscala individuala anticipata si a urgenta restuirea de TVA catre firma acestuia. El ar fi…

- Judecatorii din tarile Uniunii Europene nu pot primi interdictie sa ceara indrumare de la Curtea de Justitie a UE, a decis marti instanta europeana suprema, in cazul unui judecator din Ungaria care a fost sanctionat disciplinar pentru un astfel de demers, potrivit Reuters, relateaza Agerpres.…