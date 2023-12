Stiri pe aceeasi tema

- Pierre Aristouy nu mai este antrenorul formatiei FC Nantes (locul 11 in Ligue 1), potrivit L'Equipe si Ouest-France. Aristouy l-a inlocuit pe Antoine Kombouare la finalul sezonului trecut.Jocelyn Gourvennec (fost jucator la FC Nantes intre 1995 si 1998), fost antrenor la Guingamp, Bordeaux si Lille,…

- Marie-Louise Eta a intrat in istoria Bundesligii, devenind prima femeie antrenor secund de fotbal, dupa ce Urs Fischer a fost demis in urma unei remanieri la Union Berlin. Aceasta il va avea sub comanda pe starul american Brenden Aaronson.Dupa ce a obținut calificarea in Liga Campionilor in sezonul…

- Anthony Taylor (45 de ani), arbitru cu 353 de meciuri oficiate in Premier League, a fost retrogradat in Championship, liga a doua engleza, dupa greșeala de la ultimul meci, Wolverhampton - Newcastle, scor 2-2. Anthony Taylor a acordat in mod eronat un penalty pentru Newcastle in prelungirile primei…

- Muzeul Van Gogh din Amsterdam a anunțat ca nu va mai produce și comercializa felicitarile realizate in colaborare cu gigantul japonez Pokemon, dupa ce un „grup de persoane” a invadat magazinul de cadouri, creand ceea ce muzeul a descris drept „o situație nedorita”. Inregistrarile din ziua lansarii…

- Antrenorul echipei U19 de la FC Campia Turzii, Andrei Pintilie, a primit o suspendare de 3 etape din partea AJF Cluj, dupa ce a facut scandal la meciul cu echipa similara a celor de la Sticla Arieșul Turda. Conform unor surse, Pintilie ar fi amenințat atat arbitrii, cat și oficialii echipei turdene,…

- Un fost primar din județul Dambovița a fost exclus din PSD Dambovița! Este vorba de fostul edil al comunei Aninoasa Constantin Maricescu. Printre motivele care au dus la aceasta excludere din partid se numara participarea sa la intalnirile politice ale altor partide și ignorarea hotararilor adoptate…

- ​Napoli nu seamana deloc cu acea echipa care batea tot in sezonul trecut in campionatul Italiei. Caștigatoarea Serie A a pierdut surprinzator in ultima etapa de campionat, cu Fiorentina (1-3), iar postul de antrenor al lui Rudi Garcia este in pericol.

- Antrenorul principal al Clubului de fotbal ”Sheriff”, Roberto Bordin, a plecat din funcție. "Dupa infringerea in a doua etapa a grupelor Europa League impotriva SC Slavia Praga, antrenorul principal al FC Sheriff, Roberto Bordin, a fost demis din funcție", se menționeaza intr-un comunicat site-ul oficial…