Situatie extrema in Biserica Ortodoxa: 12 preoți vor fi suspendați pentru ca nu sunt vaccinați anti-Covid. Se intampla in Cipru. Dar amenintarea clericilor merge mai departe: fetele bisericesti neimunizate risca si caterisirea. Conducatorul Bisericii Ortodoxe din Cipru Hrisostom al II-lea anunta ca 12 preotii nevaccinati urmeaza sa fie suspendati, incepand de marti, in cazul in […] The post Decizie drastica in Biserica Ortodoxa: preotii nevaccinati risca acum caterisirea! first appeared on Ziarul National .