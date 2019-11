Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Bacau a fost trimis in judecata si condamnat dupa ce a incercat sa mituiasca un agent din cadrul Serviciului Rutier Vaslui, care l-a depistat sub influenta bauturilor alcoolice in trafic.

- Tupeul incredibil al unui șofer de „bolid”! Oprit de polițiști pentru ca intrase cu mașina pe linia de tramvai, barbatul și-a scos telefonul și a sunat un prieten: „Cosmin, am aici un coleg de-al tau...”

- Magistrații instanței supreme au menținut soluția din prima instanța de achitare pentru Valerian Vreme, acuzat de DNA ca a incheiat, fara organizarea unei licitatii publice, un contract de cumparare a unor produse software Microsoft in scoli. Decizia este, astfel, definitiva, conform Mediafax.Inalta…

- Lovitura de teatru - DNA nu a mai prelungit masurile preventive in cazul lui Sebastian Vladescu și a celorlalți inculpați dosarul de corupție! Surse judiciare afirma pentru STIRIPESURSE.RO ca procurorii DNA au decis, luni, sa nu mai prelungeasca masura preventiva in cazul fostului ministru al finanțelor…

- Cazul barbatului care a murit in parcul din Vatra Dornei in ziua de 19 iulie dupa interventia in forta a unui echipaj de jandarmi, actiune pe parcursul careia o femeie jandarm a folosit un spray iritant lacrimogen pentru a trimite un jet in nasul celui imobilizat de la o distanta de numai 10-15 ...

- Un șofer de taxi din Constanța a cerut suma de 64 de lei unor femei pentru o cursa scurta, deși pe portiera avea afișate alte prețuri. https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/un-sofer-de-taxi-a-incercat-sa-pacaleasca-doua-femei-sa-i-achite-64-de-lei-pentru-o-cursa-scurta-video-1179546

- Este al doilea incident de acest fel petrecut la trecerea cu bacul dintre malul tulcean al Dunarii si orasul Galati. Zona este extrem de aglomerata in sezonul cald (din cauza fluxului auto catre si dinspre Litoral si Delta Dunarii), cozile de masini intinzandu-se pe sute de metri, iar timpii de asteptare…