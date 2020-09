Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins sesizarea Guvernului pe tema conflictului dintre Cabinetul Orban si Parlament, dupa depunerea de catre PSD a motiunii de cenzura in sesiune extraordinara, sustin surse apropiate CCR. PSD nu va depune o alta motiune de cenzura.

- Curtea Constituționala (CCR) a respins marți pe fond, cu majoritate de voturi, sesizarea Guvernului Orban impotriva moțiunii de cenzura depusa de PSD, stabilind, pe de o parte, ca o moțiune de cenzura poate fi depusa inclusiv in sesiune extraordinara și, pe de alta parte, ca votul pe o moțiune poate…

- Curtea Constituționala amâna pentru marți pronunțarea unei decizii privind conflictul între Guvern si Parlament sesizat de Executiv dupa depunerea motiunii de cenzura în sesiune extraordinara. Motiunea de cenzura a PSD nu a fost votata în plenul reunit al Camerei Deputatilor…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) va discuta, luni, 14 septembrie a.c., cererea de soluționare a conflictului dintre Guvern și Parlament pe tema depunerii moțiunii de cenzura in sesiune extraordinara. Guvernul a atacat la CCR decizia PSD de a depune moțiune de cenzura in sesiune extraordinara.…

- Curtea Constitutionala dezbate luni, de la ora 12.00, conflictul juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parlament, sesizat de Executiv privind depunerea motiunii de cenzura in sesiune extraordinara. Motiunea nu a fost votata in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului din 31 august…

- Motiunea de cenzura initiata la data de 17 august, avand continutul prezentat in sesiunea extraordinara din data de 20 august, nu poate fi dezbatuta si votata in alta sesiune ordinara si extraordinara decat cu incalcarea dispozitiilor art. 113 alin. (4) din Constitutie, sustine Guvernul in punctul…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat ca avand in vedere ca a depus la CCR o sesizare a unui conflict juridic intre Guvern si Parlament, sa vedem ce motiune de cenzura va fi. El a adaugat ca o motiune de cenzura nu poate fi depusa decat in sesiune ordinara si niciun partid sau lider politic nu isi poate…

- Ludovic Orban are zilele numarate in fruntea Guvernului! PSD a anunțat ca marți se va decide ziua in care se va vota moțiunea de cenzura impotriva guvernului PNL, a doua din acest an, dupa ce prima a avut un succes istoric, fiind votata de 261 de parlamentari, lucru nemaiintalnit in Romania. La Timișoara,…