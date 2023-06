Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, anunta, joi, ca incheierea situatiei scolare pentru elevii din clasele terminale a fost prelungita pana in 13 iunie. In acest context, probele orale ale examenului de bacalaureat vor avea loc in perioada 14 - 23 iunie. Deocamdata, calendarul pentru probele scrise - nici…

- Examenele nationale isi pastreaza calendarul, in conditiile in care cadrele didactice se intorc de saptamana viitoare in salile de clasa, in caz contrar fiind necesara o reprogramare a probelor, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ministrul Educatiei, Ligia Deca. ‘Am reusit sa tinem sub…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat, joi, ca reprogramarea examenelor nationale sau prelungirea anului scolar nu vor putea fi evitate, daca va continua protestul in educatie."Ministerul Educatiei a facut tot posibilul astfel incat sa se reuseasca parcurgerea tuturor proceselor educationale sau…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat vineri, 1 iunie, ca daca greva din Educație va continua, nu se va mai putea evita reprogramarea examenelor finale sau prelungirea anului școlar, relateaza News.ro. Nu este prima daca cand Deca vorbește despre ideea prelungirii anului școlar, in contextul grevei…

- Ministerul Educației a prelungit perioada de inscriere a candidaților la sesiunea iunie – iulie a examenului de Bacalaureat 2023. Acest lucru nu afecteaza calendarul de desfașurare a probelor de evaluare a competențelor sau a probelor scrise. Ministerul Educației transmite ca a fost publicat in Monitorul…

- Ministerul Educatiei a decis, marti seara, prelungirea perioadei in care se pot incheia mediile elevilor din clasele a XII-a, XIII-a si de la seral. Astfel, situatia scolara trebuie finalizata pana in 9 iunie, nu pana in 2 iunie cum era pana acum. De asemenea, se prelungeste pana in 9 iunie perioada…

- Pentru a veni in sprijinul unitaților de invațamant preuniversitar in desfașurarea activitaților specifice de final de an școlar, care vizeaza absolvenții claselor a XII-a zi și a XIII-a seral și frecvența redusa, va comunicam urmatoarele:A fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul ministrului educației…