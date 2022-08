Stiri pe aceeasi tema

- Trupa timișoreana Fara Filtru susține un concert de debut joi 11 august, de la ora 20, la Manufactura, recitalul celor trei artiști timișoreni cunoscuți (și) din alte proiecte avand intrarea libera. „Trupa Fara Filtru s-a nascut in pandemie, și este in mod ciudat legata de dispariția prematura a regretatului…

- Formația timișoreana Exhumater va susține primul concert in cadrul Embargo Fest, eveniment care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani in perioada 12 – 14 august la Doua Dealuri (intre Recaș și Herneacova), ocazie cu care amatorii de rock vor avea parte de un recital pregatit cu minuțiozitate de…

- Timișoreanca Ioana Petrașcu a lansat prima ei melodie care poarta titlul de Oare m-ai iubit, iar piesa de debut a artistei are parte de un videoclip regizat de Claudiu Piparca. „Ca sa fii artist, nu este nevoie numai de talent, ci și de munca, consecvența, unicitate și iubire pentru estetic. Dintotdeauna…

- Judecatorii vor sustine proiectele sambata, 23 iulie 2022, de la ora 13.30. Tabelul de clasificare a candidatilor va fi afisat pe data de 10 august 2022. Cei patru judecatori inscrisi la concursul organizat de Consiliul Superior al Magistraturii pentru functia de presedinte al Curtii de Apel Constanta…

- Robert Magheți, artistul timișorean cunoscut melomanilor grație activitații sale alaturi de formația Cobzality, revine in zona noastra cu un concert care va fi inclus in cadrul ediției din acest an a festivalului Orașul Jazz, care va avea loc la Lugoj in perioada 22- 24 iulie. Robert Magheți se afla…

- Studenții Facultaților de Inginerie, Litere, Științe, Științe Economice și Științe ale Mișcarii, Sportului și Sanatații au deosebita onoare de a va invita sambata, 25.06.2022, ora 11:00 la Cursul festiv al absolvenților Universitații „Vasile... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pe data de 10 iunie, Loredana isi sarbatoreste ziua de nastere alaturi de fanii sai, intr-un concert caritabil pentru a sustine proiectul Asociatiei Medici pentru Romania. Suma stransa din vanzarea biletelor va fi donata catre proiectul de reabilitare a etajului 6 al al Spitalului de Pediatrie din Pitesti.

- Proiectul muzical Ilincile Noastre a lansat doua melodii care sunt reinterpretari ale unor piese romanești. Din acest proiect muzical fac parte și cele trei soliste timișorence care in 2013 au realizat un videoclip care a devenit viral, in care au reusit sa comprime istoria muzicii romanesti in noua…