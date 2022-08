Stiri pe aceeasi tema

- Echipele sucevene au inceput in forța ediția de campionat 2022-2023 a Ligii a III-a. Astfel, Bucovina Radauți a caștigat cu 3-0 meciul de pe teren propriu disputat impotriva Științei Miroslava, cu ajutorul reușitelor semnate de Stoian (14), Florescu (62) și Ungurianu (76).Tot la o diferența de trei…

- Sambata, 27 august 2022, orele 18,00, pornește la drum campionatul Ligii a III-a. Județul Ialomița are și in acest sezon doua reprezentante la acest nivel. Locul Feteștiului a fost luat de Amara, echipa promovata in urma caștigarii barajului cu Glina. A doua echipa este Recolta Gheorghe Doja, trupa…

- Trei echipe din judetul Constanta vor lua startul in editia 2022 20232 a Ligii a 3 a, vineri, 19 august, urmand a se stabili programul.Cele trei formatii sunt Farul Constanta II, Gloria Albesti si Gloria Baneasa nou promovata si vor evolua in seria a treia, alaturi de CS Amara, Dunarea 2005 Calarasi,…

- Echipa Unirea Slobozia s-a impus cu scorul de 3-0 (2-0), vineri, pe teren propriu, in fata formatiei Minaur Baia Mare, in al doilea meci al sezonului din liga secunda. Oaspetii au ratat un penalti in prima repriza. Golurile gazdelor au fost inscrise de Ciprian Rus (min. 16), Christ Afalna (min, 24)…

- FCSB a inceput cu stangul noul sezon al Superligii la fotbal. Echipa antrenata de Toni Petrea a primit duminica seara pe Arena Nationala vizita nou promovatei Universitatea Cluj. Dupa o prima repriza in care a fost nevoie de mai multe interventii ale sistemului VAR, clujenii au deschis scorul prin Balan…

- Lili Sandu a fost invitata la podcastul lui Catalin Maruța, unde a vorbit despre cum s-a schimbat viața ei dupa ce a devenit mama. Actrița recunoaște ca relația cu Silviu Țolu s-a schimbat. In luna august a anului 2020, Lili Sandu aducea pe lume un baiețel perfect sanatos. In varsta de 43 de ani, actrița…

- Bacul militar dislocat temporar de Ministerul Apararii Naționale la punctul de traversare a Dunarii Galați - I.C. Bratianu s-a stricat dupa numai o zi. Prima cursa a bacului, aparținand Batalionului Nave Treceri Fluviale "Danubius", a avut loc sambata, 11 iunie, la ora 17,00, iar o zi mai tarziu,…

- Mijlocașul Adnan Aganovic (34 de ani) a fost invitat la GSP LIVE, acolo unde a vorbit despre perioada petrecuta la FCSB. Croatul care in ultimele doua sezoane a jucat la Sepsi a fost legitimat la FCSB in iulie 2016 pana in februarie 2017, bifand 18 partide. Ajuns la echipa roș-albastra la 28 de ani,…