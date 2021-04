Stiri pe aceeasi tema

- Debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in crestere pe parcursul saptamanii viitoare pana la valoarea de 5.900 metri cubi/secunda (mc/s), insa se va situa sub media multianuala a lunii aprilie, de 7.900 mc/s, conform prognozei emise de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire…

- Debitul maxim al fluviului Dunarea la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in scadere in prima parte a intervalului pana la valoarea de 5.400 metri cubi/secunda, apoi in crestere pana la 5.700 mc/s, insa se va situa sub media multianuala a lunii martie, de 6.700 mc/s, arata prognoza saptamanala…

- Hidrologii au emis o avertizare cod galben de inundații pe Dunare, valabila de vineri dimineața pana in 19 februarie, la ora 12.00. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, avertizarea vizeaza sector aval de Portile de Fier – amonte S.H. Giurgiu, in judetele Mehedinti, Dolj,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis mai multe avertizari de inundații, inclusiv pe Someș – sectorul aval S. H. Dej. FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va creste pe parcursul saptamanii viitoare pana la valoarea de 5.800 metri cubi/secunda, situandu-se insa peste media multianuala a lunii ianuarie (4.950 mc/s), arata prognoza saptamanala realizata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire…

- Debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi in scadere pe parcursul acestei saptamani pana la valoarea de 5.300 metri cubi/secunda, situandu-se insa peste media multianuala a lunii ianuarie (4.950 mc/s), arata prognoza saptamanala realizata de Institutul National de Hidrologie si…