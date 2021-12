De Ziua Națională a României, primarul din Câmpina a oferit orașului un cadou special N. Dumitrescu Potrivit primarului din Campina, Alin Moldoveanu, acesta a oferit un cadou special orașului, de Ziua Naționala a Romaniei. Este vorba despre doua documente care au fost scoase recent la licitație și care au legatura cu scriitorul, jurnalistul și poetul Geo Bogza – care a dat numele casei de cultura din localitate – și care au fost achiziționate de catre edil și au fost donate municipalitații. ”De Ziua Naționala, am oferit Campinei un cadou special. Am cumparat in nume personal certificatul de naștere și certificatul de botez ale scriitorului Geo Bogza, cel care și-a legat puternic… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

