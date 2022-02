Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul „Richard al III-lea” al Teatrului „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe va putea fi vizionat in curand si in varianta VR360, a anuntat conducerea institutiei. Spectacolul, care a avut premiera in luna noiembrie a anului trecut, a fost montat intr-o dubla perspectiva, atat pentru scena, cat…

- Biblioteca Judeteana din Sfantu Gheorghe a inceput pregatirile pentru organizarea celui mai mare targ de carte din Sfantu Gheorghe, care va avea loc la sfarsitul lunii mai. Directorul Bibliotecii, Szonda Szabolcs a declarat ca evenimentul, organizat in parteneriat cu autoritatile locale, va avea loc,…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe pregateste cea de-a doua sa premiera din acest an – spectacolul „#acedesiguranta”, in regia lui Bobi Pricop, care va fi jucat simultan in patru teatre din tara, dar si on-line, pe TikTok. Potrivit conducerii teatrului, in centrul povestii se afla un grup…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe incepe anul cu o noua premiera: spectacolul „Disparitii”, in regia lui Cristian Ban. Spectacolul, realizat dupa un text scris de Elise Wilk, aduce in prim-plan o serie de intamplari din viata unei familii de sasi din Romania, obligata de diferite contexte…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe incepe noul an cu doua premiere: spectacolul „Disparitii” regizat de Cristian Ban si „#acedesiguranta” in regia lui Bobi Pricop. Potrivit conducerii institutiei, „Disparitii” aduce in prim-plan o serie de intamplari din viata unei familii de sasi din Romania,…

- Elevii care participa la programul Pedibus, initiat de autoritatile locale din Sfantu Gheorghe cu scopul de a-i stimula sa mearga pe jos la scoala, s-au intalnit luni, in centrul orasului, cu Mos Nicolae, care le-a oferit cadouri. „In aceasta dimineata, un numar record de elevi s-au alaturat traseelor…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, propune revocarea hotararii de infiintare a unui parc zoologic in zona Sugas Bai, in urma opozitiei exprimate de un grup de activisti de mediu, si realizarea unui studiu de impact. In proiectul de hotarare postat pe pagina de internet a Primariei,…

- Teatrul „Andrei Muresanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe a anuntat, joi, ca va relua, in luna decembrie, programul de turism cultural initiat in urma cu aproape doi ani, oferind publicului bucurestean, interesat sa vada spectacolele trupei, un pachet de servicii, ce contine deplasarea, masa de pranz si biletul…