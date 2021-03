Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a reunit in sedinta extraordinara, in sistem online, si a aprobat scenariile pentru organizarea și desfașurarea cursurilor in unitatile de invatamant preuniversitar, in perioada 15-19 martie a.c., a declarat prefectul Vlad-Emanuel Durus, presedintele CJSU.…

Restricții dure in mai multe localitati din MARAMURES. Vezi noile decizii ale CJSU pentru prevenirea și limitarea infecției cu noul Coronavirus Prefectul Vlad-Emanuel…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a propus, astazi, prelungirea starii de alerta in Romania, precum si noi restrictii pentru romani. „Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 10 martie 2021, Hotararea numarul 16, prin care se propune prelungirea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a reunit in ședința extraordinara și a actualizat, in contextul evoluției situației epidemiologice și a ratei de incidența comunicata de catre Direcția de Sanatate Publica Maramureș la nivelul unitaților administrativ-teritoriale, masurile și regulile…

De ultima ora . Se inchid școlile in Maramureș!104 unitați de invațamant din județ in scenariul roșu Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a intrunit in ședința…

De ultima ora! Doua localitați din Maramureș intra in carantina . Vezi restricțiile luate Doua localitați din Maramureș intra in carantina incepand de maine, 9 februarie…