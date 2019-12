Vești triste la ultima ședința ordinara a CJ Maramureș din 2019. Bugetul județul va fi redus cu 30% in 2020. Joi, 18 decembrie 2019, cu incepere de la ora 12.00, consilierii județeni s-au intalnit in ultima ședința ordinara a anului, in sala ”Bogdan Voda” a Consiliului Județean Maramureș, pentru a dezbate și a vota proiectele de hotarare ale lunii decembrie. Intalnirea a fost prezidata de președintele Gabriel Zetea, alaturi de care s-au aflat vicepreședinții Ioan Doru Dancuș și George Moldovan. Ședința a inceput cu un moment festiv, unde invitat a fost Nicolae Sabau, cetațean de onoare al județului…