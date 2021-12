Stiri pe aceeasi tema

- Timp de doua zile, vineri și sambata, la Varșovia vor avea loc discuții intre reprezentanții a 15 formațiuni politice de extrema dreapta și conservatoare. „Pentru a continua apropierea intre partidele patriotice divizate in prezent in doua grupuri distincte in cadrul Parlamentului European (Identitate…

- Liderii a 15 partide de extrema dreapta si conservatoare, printre care formatiunea Adunarea Nationala a politicienei franceze Marinei Le Pen, care au semnat in iulie o declaratie comuna in vederea crearii unei aliante in Parlamentul European, urmeaza sa se intalneasca vineri si sambata la Varsovia,…

- Ungaria și Polonia au fost din nou palmuite de instanța suprema a Uniunii Europene pentru incalcarea standardelor statului de drept ale blocului comunitar, semn ca prapastia dintre UE și cele doua națiuni renegate se adancește și mai mult. Ungaria a incalcat legislația UE cu politica sa dura anti-imigrație…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a acuzat Uniunea Europeana ca atinteste ”un pistol spre tampla” tarii sale atunci cand ii cere acesteia sa revina asupra reformelor judiciare si o ameninta cu sanctiuni, a transmis ieri AFP, preluata de Agerpres. Intre Polonia si Uniunea Europeana exista de mai multi…

- O hotarâre importanta a Curții Constituționale poloneze, care afirma primatul dreptului polonez asupra dreptului european, a intrat în vigoare marți dupa publicarea sa în MonitorulOficial, potrivit AFP.Hotarârea, publicata joi într-un caz introdus de guvernul naționalist…

- Zeci de mii de oameni au protestat, duminica, in capitala Poloniei, dar și in alte orașe din țara pentru a sustine apartenenta tarii la UE, dupa decizia de joi a Curtii Constitutionale poloneze care contesta intaietatea dreptului european in fata celui national, potrivit BBC.Organizatorii au declarat…

- Polonia vrea sa fie suverana si doreste sa se puna capat "ingerintei" Uniunii Europene (UE) in problemele sale interne, insa nu va iesi din Uniune, a declarat miercuri liderul partidului populist de dreapta aflat la putere, informeaza AFP. "Nu va exista Polexit (...). Vedem fara echivoc viitorul Poloniei…

- Comisia Europeana a decis sa solicite Curții de Justiție sa impuna sancțiuni financiare Poloniei din cauza funcționarii Camerei Disciplinare a Curții Supreme a Poloniei, o masura controversata a autoritaților de la Varșovia, și a altor masuri care afecteaza independența judiciara. CE a cerut…