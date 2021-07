Stiri pe aceeasi tema

- Directiva europeana privind limitarea impactului unor produse de plastic asupra mediului intra in vigoare din data de 3 iulie 2021, astfel incat baloanele, paharele, farfuriile, tacamurile de unica folosinta, paiele sau betisoarele de urechi nu vor mai putea fi puse pe piata.

- Producatorii si-ar dori sa aiba loc consultari cu toti factorii implicati in ceea ce priveste implementarea Directivei privind produsele de unica folosinta din plastic, iar actul de implementare sa fie previzibil, cu termene clare, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, Alin Visan, presedintele…

