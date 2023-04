Stiri pe aceeasi tema

- RAFALA… Codul galben de vant puternic și-a facut simțita prezența și la Huși, astfel ca in zona Dric, rafalele au smuls materialul de protecție, cu care un cetațean și-a inconjurat gospodaria, prinzandu-l de stalpii de la gardul in curs de construire. Ghinionul a facut ca in acele momente sa treaca…

- UPDATE… Nici bine nu s-a dus pe toboganul noutaților faptul ca primarul Ioan Ciupilan și-a facut o poza cu ministrul Grindeanu, anunțand ca au semnat „un parteneriat” cu CNAIR-ul pentru proiectul Variantei Ocolitoare a Hușului, caci cei care cunoscut mai indeaproape hațișurile politicii au și dat verdictul:…

- DE RASU’-PLANSU’… Dupa ce timp de o saptamana de zile a distrus cosurile de gunoi stradale din municipiul Husi, a luat cu asalt tomberoanele si a stricat gazonul din centrul targului, individul ciudat care a tot bantuit prin urbe a fost, in sfarsit, identificat. Este vorba despre un barbat din localitatea…

- LACRIMI PE ZAPADA… Prin nameți ca de poveste, Mihai Balan, profesorul de la Huși decedat fulgerator la numai 58 de ani, a pornit astazi spre cele veșnice! La inmormantarea sa a participat un numar mare de prieteni, rude, foști colegi și foști elevi. Au curs lacrimi calde peste frigul de afara, s-au…

- La un gin tonic s-a transat cine va fi deputatul PSD de Husi, taman dupa ce frateste s-a jucat Hora Unirii pe versurile lui Maricel Boul. Sa le citim, inainte de a trage concluziile: Hai sa dam mana cu mana Toti betivii din comuna, Sa-nvartim hora betiei Pe podeaua pravaliei! Votca rea din crasma piara!…

- Edi Popica – deputat PSD Ati jucat Hora Unirii la Husi, fara sa banuiti ca puteati lua un scaun in cap. Noroc ca nu ati fost la ceai la barul Gin Tonic, ca fara sa vreti luati parte la bataia anului. Gurile rele spun ca dvs. ati prorocit in partid ca doctorul Popa o sa […] Articolul Horoscopul politicienilor…

- DUREROS… O vasluianca in varsta de 23 de ani isi cauta de ani de zile familia biologica, despre care stie un singur nume de familie -„Rosu”, precum si o povestioara extrem de ciudata, potrivit careia medicii i-ar fi spus mamei sale ca pruncul abia nascut a murit. Si acesta ar fi, crede tanara, motivul…

- CONTRADICȚII… Un eveniment, noua discursuri și tot atatea opinii diferite. Cam așa s-ar putea rezuma Conferința Județeana a PSD Vaslui, la finalul careia Dumitru Buzatu a caștigat un nou mandat in fruntea social-democraților vasluieni. Dupa laudele obligatorii aduse unicului candidat, cei care au…